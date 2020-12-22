В результате анализа в соответствующих лабораториях Института пищевой безопасности Азербайджана образцов импортируемой в нашу страну из России ООО «Компас» замороженной рыбы путассу, были выявлены анизакизы (паразиты), продукция не соответствовала требованиям действующих технических нормативных документов. Об этом говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

В связи с этим с участием сотрудников Агентства было уничтожено 7320 кг непригодной для использования продукции.

Также в замороженном курином филе, ввезенном из России Азером Мамедли, были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. В связи с этим с участием сотрудников Агентства была уничтожена партия непригодной для использования продукции весом 4980 кг.

Minval.az