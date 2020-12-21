Вакцинация от коронавируса в Беларуси российским препаратом «Спутник V» начнется в январе 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.

«Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы», — сказал министр. По его словам, в рамках первого этапа иммунизации Минск закупит у Москвы 100 тысяч доз препарата. Первыми прививки будут сделаны медикам, учителям, работником торговли и социальных служб. Они получат вакцину бесплатно.

Пиневич отметил, что «Спутник V» уже получил в Беларуси официальное удостоверение. В дальнейшем власти страны планируют вакцинировать как минимум 2 млн человек. Министр также заявил, что Минск будет рассматривать варианты покупки и других иностранных вакцин от COVID-19, однако сотрудничество с российскими поставщиками он назвал приоритетным.

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