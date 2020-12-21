На расходы на оборону и национальную безопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры в следующем году предусмотрены средства в объеме 23,4% от расходов госбюджета на 2021 год (на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2020 году) или 6678,6 млн. манатов, что на 937,7 млн. манатов или на 16,3% больше, чем в 2020 году.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».

Расходы на оборону и национальную безопасность в госбюджете на следующий год предусматриваются в размере 4 млрд. 585 млн. 806 тыс. 638 манатов.

Согласно законопроекту, на оборону будет выделено 1 миллиарда 934 миллиона 288 тысяч 659 манатов, на национальную безопасность — 260 миллионов 612 тысяч 183 маната, пограничную службу — 281 миллион 620 тысяч 334 маната, исследования в области обороны и национальной безопасности — 3 миллиона 901 тысяча 203 маната, на другие виды деятельности, относящиеся к обороне и национальной безопасности, — 2 миллиарда 105 миллионов 384 тысячи 259 манатов.

Minval.az