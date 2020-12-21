Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 декабря принял советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллаха Мохиба и руководителя Администрации президента этой страны Мохаммада Шакира Каргара.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 декабря принял советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллаха Мохиба и руководителя Администрации президента этой страны Мохаммада Шакира Каргара.
Дата: 2020/12/21 12:29
Раздел: Азербайджан, Важно
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