Жители Сюникской области на юге Армении, перекрывшие дорогу, чтобы не дать премьер-министру въехать на юг Армении, увидели над собой вертолет.

«Это он, кто ж еще. Перелететь хочет через нас», — закричали жители, начав скандировать «Никол – изменник».

«Тот, кто выставляет Армению на торги, не имеет права сюда приезжать», – заявили участники акции.

«Ереванские зомби, которые сидят на диванах, не представляют, что происходит в Армении. Если ты честный человек, если ты и вправду рядом с народом, почему ездишь с полицейскими? Выйди, поговори с людьми», – заявил один из участников акции в адрес Пашиняна.

Minval.az