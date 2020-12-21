С раннего утра жители Сюника перекрыли въезд в область, не желая пропускать премьера Никола Пашиняна. Глава армянского правительства в понедельник утром отправился в область с рабочим визитом.

Полиция пытается разблокировать дорогу, между стражами порядка и протестующими периодически происходят стычки, пишет Sputnik.

Правоохранители скопили большие силы, чтобы не позволить сюникцам закрыть ворота в южную область. Сюникцы возмущены последними событиями, связанными с делимитацией границ.

Сам Пашинян вышел в прямой эфир по дороге в Сюник, пообещал поговорить с жителями с глазу на глаз, ответить на все вопросы и тп. «Я выполнял и выполняю свои обязательства перед вами в полной мере», — заявил он.

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область, после чего был задержан правоохранительными органами.

СНБ Армении сообщило, что армянские и азербайджанские пограничники при сотрудничестве с российскими коллегами размещают наряды на участке дороги Воротан – Давид Бек трассы Горис-Капан в Сюникской области.

Minval.az