Азербайджан одержал военно-политическую победу над Арменией — об этом еще раз напомнил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите СНГ. «Результаты войны известны: Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом. В результате войны более 80% потенциала ВС Армении было уничтожено. Для Армении эта война оккупационная, для Азербайджана – отечественная, освободительная. Мы положили конец оккупации, — напомнил глава государства. — Нам грозили, что армянские танки окажутся на улицах Баку. В итоге так и произошло, они там оказались, но в качестве военных трофеев на военном параде 10 декабря».

Более того, президент Азербайджана направил ясный месседж армянским реваншистам, которые не теряют надежды на «ползучий пересмотр» Трехстороннего соглашения от 10 ноября. Будущее региона будет во многом зависеть от оценки ситуации армянским руководством, «от того, сможет ли оно сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым», предупредил президент Азербайджана. После чего отметил: «Вчера (17 декабря — Minval.az) Владимир Владимирович в интервью СМИ еще раз указал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели, и в период войны, и после подписания заявления».

А это заявление, напомним, предусматривает и возвращение беженцев в места постоянного проживания. Как раз накануне Госкомстат Азербайджана обнародовал цифры: в Ханкенди возвратятся 12 024 азербайджанских гражданина. Именно так, исходя их данных регистрации по месту жительства, в Азербайджане оценили количество человек, родившихся в Ханкенди и вынужденных бежать из города с 1991 года в результате оккупации ВС Армении и устроенных ею «этнических чисток».

Намеренно воздержимся от попыток сравнивать названные цифры с данными о возвращающихся в Карабах армянах. Прежде всего, опубликованные Госкомстатом цифры касаются только Ханкенди. Они не включают в себя ни жителей Ходжавенда, ни Агдере, ни даже Кяркиджахана — по сути, пригорода Ханкенди, и вряд ли могут быть основой для далеко идущих «количественных» выводов. Тем более есть вопросы и к «армянским» данным. Как отмечают бакинские эксперты, выезд из Карабаха, пусть и не на прежних скоростях, но продолжается, и очень многие из тех, кого включают в число «вернувшихся», на самом деле приезжают и в прямом, и в переносном смысле собрать вещи. Важно другое: обнародованные Госкомстатом цифры показывают, что «география возвращения» охватывает все территории, находившиеся ранее под армянской оккупацией — в полном соответствии с Трехсторонним заявлением. Более того, процесс уже перешел от политических деклараций в практическую плоскость.

Было ли это такой уж неожиданностью для Еревана, трудно сказать. Но вот реакция армянской стороны оказалась по меньшей мере показательной. Сначала Мане Геворкян, пресс-секретарь премьер-министра Армении, растерянно подтвердила: «В трехстороннем заявлении есть пункт, согласно которому беженцы вернутся туда, куда должны вернуться».

Но затем в Ереване спохватились. Возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах не просто обнуляет результаты «этнических чисток» девяностых. Это еще и красноречивое подтверждение, что Азербайджан планомерно восстанавливает свой реальный суверенитет и над той частью Карабаха, где развернуты российские миротворцы. Плюс ко всему на фоне демографической катастрофы в Армении здесь не могут не понимать, что моноэтничность той части Нагорного Карабаха, где не прошла Азербайджанская Армия, и даже армянское большинство в Ханкенди — дело очень и очень временное.

Более того, эти новости поступили на фоне продолжающейся истерии вокруг демаркации границ в Зангезуре. Кроме всего прочего, в армянском секторе соцсетей уверенно заявляют: возвращать азербайджанских беженцев собираются и в Зангезур, откуда азербайджанцев изгоняли еще в 1987-1988 годах. К тому же местные «звезды» Facebook, Twitter и прочих Телеграмм-каналов трагически вздыхают: «у нас не спросят, согласны мы на возвращение «турок» или нет». Словом, аудиторию требовалось срочно успокаивать, и на авансцену выпустили Ваграма Погосяна, «пресс-секретаря» Араика Арутюняна. И он уверенно заявил: «Армянские СМИ со ссылкой на один из региональных сайтов распространили очередную дезинформацию азербайджанских источников о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана. Это абсолютная чушь, которую азербайджанская пропагандистская машина намеренно распространяет, чтобы накалить напряжение в нашем обществе». Правда, при этом забыл уточнить, в качестве кого он делает подобные заявления. В Ереване отказываются признавать это вслух, но вопрос «особого статуса» для Карабаха закрыт, Араик Арутюнян и его команда, как показал визит в регион сопредседателей МГ ОБСЕ, из переговорного процесса просто выброшены. Неудивительно, что Ваграм Погосян превратился в «штатного опровергателя» любой неприятной и невыгодной информации, будь то возвращение беженцев или вывод из Карабаха всех армянских вооруженных формирований. В самом деле, опровержение вроде бы как звучит, но никакого официального статуса у господина Погосяна нет, его заявления — не более чем частное мнение, и на этом основании обвинить официальный Ереван в попытках «соскочить» с выполнения Трехстороннего заявления не получится. А что же до рядовых граждан, которых банально вводят в заблуждение…ну так у «погосов» такая общенациональная задача — подставлять уши для лапши.

И вот эта реакция по меньшей мере показательная. В самом деле, о необходимости возвращения беженцев говорили и до Отечественной войны. Но в Армении тогда, во-первых, всем видом давали понять, что ни о каком возвращении беженцев и слышать не желают. А во-вторых, и «в-главных», тут же пытались выставить встречные требования по поводу «армянских беженцев» из Баку, «Кировабада» (Гянджи) и т.д.

Но теперь ничего подобного в армянском обществе не наблюдается. А наличествует только глубокий испуг. Просто потому, что здесь постепенно начинают понимать: Армения проиграла войну и теперь выполняет условия собственной капитуляции. А не выставляет новые требования.

Нурани

Minval.az