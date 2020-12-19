21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории. Об этом сообщает news.am со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

«1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.

2. Безопасность участка автодороги Горис-Капан протяженностью 21 км, который проходит по спорной территории, обеспечат с помощью российских пограничников.

3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана.

С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения», — отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Minval.az