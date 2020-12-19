В России создают вакцину, которая сможет одновременно защитить от кори и коронавируса. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

По его словам, уже были проведены испытания препарата на животных, результаты показали, что однократное введение вакцины формирует сильный иммунный ответ.

Максютов также отметил, что полученные штаммы заложены в российскую государственную коллекцию.

Minval.az