Икону XVIII века из Луганска, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову, вернут дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — сказали в МИД.

Отмечается, что Лаврову вручили позолоченную икону, написанную в Луганске, в ходе его визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря. Предположительно, это икона Николая Чудотворца.

Глава МИД БиГ Бисера Туркович 17 декабря сообщила, что посольство Украины в БиГ направило в МИД республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска.

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