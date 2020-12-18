Евросоюз выразил готовность участвовать в формировании прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что такая деятельность возможна в тесном взаимодействии с сопредседателями Минской группы.

В пятницу состоялся совет по сотрудничеству ЕС-Азербайджан, а накануне — ЕС-Армения.

«ЕС готов взять на себя роль в поддержке и формировании прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в тесном взаимодействии с сопредседателями Минской группы. Мы готовы использовать наши инструменты миростроительства и восстановления, чтобы поддержать этот (процесс)», — заявил после пятничного совещания Боррель, чьи слова приводит «Спутник» со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Боррель сообщил также, что Евросоюз хочет заключить новое амбициозное всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном, основанное на демократии, правах человека и основных свободах. По его мнению, это способствовало бы диверсификации экономики Азербайджана, укрепило бы торговые отношения АР и ЕС.

Minval.az