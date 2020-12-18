18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова.

Бортников передал главе нашего государства приветствия президента России Владимира Путина.

В ходе встречи были обсуждены нынешняя ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение пунктов трехстороннего заявления и было отмечено, что ситуация стабильная.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

Президент Алиев поблагодарил за приветствия президента России, попросил передать ему свои приветствия.

Minval.az