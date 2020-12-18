Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает успешной деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Также бы хотел бы сказать о миротворческой миссии РФ. Она осуществляется очень успешно. Она находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев в пятницу на саммите глав государств СНГ, передает Интерфакс-Азербайджан.

Президент Азербайджана также высоко оценил деятельность миротворцев в вопросе соблюдения режима прекращения огня, отметил, что до сих пор зафиксирован всего один инцидент.

«За почти полтора месяца с момента подписания трехстороннего заявления был всего один инцидент нарушения прекращения огня и по нашим данным это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям группами называемых ополченцев, а по существу боевиков, которые окопались в тылу позиций азербайджанской армии. Буквально в течение одного дня инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее», — подчеркнул он.

Вместе с этим, президент отметил, что идет работа над созданием российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме.

«Также хотел бы отметить, что ведется работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе, о котором также говорилось в совместном заявлении, который будет осуществлять мониторинг за ситуацией», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az