Президент Молдовы Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку официального статуса языка межнационального общения, передает ТАСС.

Додон сообщил, что подписал целый ряд законов, «которых ждали граждане». Закон о функционировании языков «предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий», отметил президент.

Он добавил, что также подписал закон о поправках в кодекс аудиовизуальных услуг. «Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов», — заверил Додон.

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