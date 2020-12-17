Азербайджан является важным партнером как для ОПЕК, так и для Декларации о сотрудничестве “ОПЕК плюс”.

Как сообщает министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал на 31-ом заседании Энергетической Хартии генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.

По его словам, с момента подписания “Декларации о сотрудничестве” в 2016 году и по сей день Азербайджан является одним из важнейших членов этого объединения.

«Именно президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым мировым лидером, который пригласил к сотрудничеству страны ОПЕК и не-ОПЕК для обеспечения стабильности в нефтяной промышленности»,- сказал Баркиндо.

Отметив, что Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма, генеральный секретарь подчеркнул, что Азербайджан также известен как колыбель нефтяной промышленности.

Мохаммед Баркиндо также выразил свои поздравления в связи с исторической победой, положившей конец армяно-азербайджанскому конфликту. Он подчеркнул, что Азербайджан является образцовой страной в борьбе с пандемией COVID-19, оказывающей поддержку Всемирной Организации Здравоохранения.

Затем генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии Урбан Руснак выступил с докладом о работе, проделанной организацией в соответствующих областях, поблагодарив Азербайджан за плодотворную деятельность и тесное сотрудничество, несмотря на трудности, связанные с пандемией в период его председательства.

Выступая от имени генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпура, заместитель генерального секретаря организации посол Хусейн Авни Бикаклы в свою очередь поздравил Азербайджан с исторической победой и восстановлением его территориальной целостности. Он выразил уверенность в том, что подписанное трехстороннее заявление принесет мир и спокойствие в регион.

Посол отметил, что представленная им организация будет рада оказать поддержку в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Minval.az