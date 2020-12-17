«Все наши города и села (на освобожденных территориях в Карабахе – ред.) разрушены, наши исторические памятники разрушены, наши памятники культуры разрушены. Наши мечети либо разрушены, либо использовались для содержания животных. Тем самым они (армяне – ред.) оскорбляли чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Афганистана.

Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская сторона зафиксировала все эти разрушения. «Увидев эти фото и видео, мусульмане всего мира еще раз поймут, с какими проблемами мы сталкивались на протяжении многих лет и чего добились, освободив свои территории и вернувшись к своим историческим корням. Как известно, в некоторых случаях Армения пытается наладить или укрепить отношения с мусульманскими странами. Тем не менее, я уверен, что мусульмане всего мира, которые увидят эти видео, дадут убедительный сигнал своим правительствам воздерживаться от любых контактов со страной, которая разрушает мечети, держит там свиней и поощряющей исламофобию», — отметил президент

При этом глава государства отметил, что мусульманские страны должны объединиться «и дать сильный сигнал агрессору о том, что эти деяния неприемлемы и не будут забыты мусульманами».

Президент также выразил благодарность руководству Афганистана за поддержку справедливой борьбы официального Баку в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. «Афганистан всегда открыто говорил о территориальной целостности Азербайджана», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az