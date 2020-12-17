«С Россией подписано соглашение. С другой стороны, мы должны обсудить некоторые шаги и с Азербайджаном».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Азербайджаном по таким вопросам, как, сколько людей прибудут в наблюдательные пункты в Карабахе — в Центральный и другие, есть ли необходимость в подписании соглашения с Азербайджаном.

Министр также отметил, что в последние дни участились случаи нарушения перемирия со стороны Армении. «Азербайджан дал ответ, но здесь есть и ответственность России. Потому что, согласно трехстороннему заявлению, там находятся российские миротворцы. Россия должна предотвратить нарушение режима прекращения огня, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил необходимый мессидж».

Minval.az