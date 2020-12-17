«По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, исходя из принципов гуманизма, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в одностороннем порядке при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики, при посредничестве ОБСЕ и МККК 29 октября, 2 декабря, 9 декабря и 11 декабря текущего года передала противоположной стороне 9 армян. В ходе этих процессов азербайджанская сторона, исходя из принципов гуманизма, в первую очередь передала пожилых людей их близким».

Об этом в интервью агентству АЗЕРТАДЖ сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что за все в целом были освобождены 54 армянина: «6 из них — лица, задержанные на территории Азербайджана до 27 сентября 2020 года. Кроме того, при отступлении вооруженных сил Армении 2 тяжело больных армянских гражданина, оставленные в регионе боевых действий в беспомощном состоянии, несмотря на лечение, полученное в больнице в Азербайджане, и тщательные усилия врачей, скончались, поэтому тела были переданы другой стороне при посредничестве международных организаций».

Minval.az