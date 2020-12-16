Маккензи Скотт, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность 4,2 млрд долларов. И как написала в своем блоге сама Скотт, она не собирается на этом останавливаться. После развода с Безосом она вошла в число самых состоятельных людей в мире, сообщает ВВС.

Деньги получат организации, помогающие американцам в пандемию, — в том числе продовольственные банки или фонды чрезвычайной помощи.

«Пандемия стала разрушительным ударом для тех американцев, кто и так едва сводил концы с концами, — написала она в своем блоге. — Экономические и медицинские последствия особенно тяжелы для женщин, нацменьшинств и бедных. Между тем богатство миллиардеров за это время увеличилось».

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