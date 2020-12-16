«Не только Минская группа ОБСЕ, но и другие международные организации, структуры занимаются вопросами, cвязанными с ситуацией в Нагорно-Карабахском регионе».

Об сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, здесь самое главное – функции этих организаций: «Учитывая масштаб Заявления, которое было принято лидерами трех государств 9 ноября текущего года, на данном этапе как раз и происходит процесс, с одной стороны его реализации – этого Заявления, а с другой стороны, поднастройки всех тех международных структур, органов и организаций, которые должны решать вопросы именно в рамках своих полномочий, в рамках своих компетенций. Я думаю, что необходимо время для того, чтобы все эти процессы были и институализированы, и согласованы, и сейчас именно этим все и занимаются. Как вы знаете, проблем, с которыми сейчас столкнулся регион, огромное количество. Они относятся к различным сферам – это гуманитарные вопросы, беженцы, это объекты культуры, это безопасность, конечно, это разминирование. Именно выработкой или определением и направления, и шагов, сейчас занимается как Минская группа ОБСЕ, так и другие международные структуры, и те посреднические организации, тот же самый Международный комитет Красного Креста, которые могут сыграть свою роль в полноформатном урегулировании ситуации» (цитата по АПА).

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