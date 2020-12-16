Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует направить в Китай международную группу экспертов, чтобы выяснить, откуда появился COVID-19.

«Мы можем подтвердить, что члены международной группы планируют направиться в Китай в январе, — сообщил представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.

По его словам, в экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Minval.az