Национальный авиаперевозчик Турции — Turkish Airlines снимает одно из ограничений, введенных в связи с коронавирусом, сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее было введено ограничение, по которому пассажиры не могли брать с собой груз в салон воздушного судна. «Новым решением этот запрет снят», — говорится в сообщении.

Напомним, что компания Turkish Airlines в третьем квартале этого года понесла убытки в размере 946 млн лир (около 123 млн долларов США). В том же периоде прошлого года доходы авиакомпании составили 3,7 млрд лир (482 млн долларов США).

Turkish Airlines в настоящее время выполняет рейсы в 227 пунктов назначения по всему миру.

Minval.az