Германия нуждается в хороших отношениях с Россией, но нельзя закрывать глаза на спорные пункты, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Нужно, с одной стороны, видеть, что есть желание иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я это всегда говорила, но мы не должны закрывать глаза на реальность», — сказала она, отвечая на вопросы парламентариев.

В числе спорных пунктов Меркель назвала дело Алексея Навального, а также убийство в берлинском парке Малый Тиргартен. Также, по словам канцлера, «мало прогресса в минском процессе» по Украине.

По словам Меркель, «нового старта» для отношений с РФ не требуется, они и без того «имеют продолжительность».

Minval.az