В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, важной задачей для борьбы с пандемией является разработка эффективных вакцинных препаратов.

«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

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