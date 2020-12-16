Комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря по 4 января, не будет распространяться на иностранных туристов, сообщил корреспонденту ТАСС представитель Министерства культуры и туризма Турции.

«Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это», — сказала собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении в Турции непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. В свою очередь при входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь «кодами здоровья».

Между тем ранее посольство РФ в Турции пояснило, что «лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус, не подпадают под ограничения».

Minval.az