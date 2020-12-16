В Саудовской Аравии на прививку от коронавируса записались больше 100 тысяч человек в день открытия регистрации вакцинации. Жители воспользовались специальным мобильным приложением, пишет Business Standard со ссылкой на Минздрав страны.

«До настоящего момента 100 546 человек записались через приложение на смартфонах «сахати» для получения вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении министерства.

Саудовские власти объявили об открытии записи на COVID-вакцинацию во вторник, 15 декабря. Вакцина будет доступна в первую очередь людям старше 65 лет, тем, кто рискует заразиться в результате своей профессиональной деятельности, или людям с хроническими заболеваниями.

Саудовская Аравия 10 декабря одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Она стала второй после Бахрейна страной в Персидском заливе, одобрившей препарат.

Minval.az