В истории с картой, отражающей действия российских миротворцев в Карабахе, поставлена точка. На официальном сайте Минобороны РФ появилась карта за 14 декабря, где зона действия российских миротворцев обозначена в строгом соответствии с Трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении и реальной ситуации «в поле» — без вызывающих недоумение и вопросы «отростков», «язычков» и «аппендиксов». Рутинное, казалось бы, событие, но сегодня оно заслуживает самого серьезного внимания.

«Миротворческие» карты на сайте Минобороны публикуются каждый день. Но 13 декабря новая карта вызвала нешуточный резонанс. Как уже подробно рассказывал Minval.az, обозначенная на ней «зона деятельности» российских миротворцев явно вышла за границы, очерченные в Трехстороннем заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. От уже знакомых контуров, обозначающих зону действия российских миротворцев, к югу неожиданно протянулся никак не предусмотренный этим заявлением «язычок», что вызвало понятную обеспокоенность и недовольство азербайджанской общественности. Во-первых, эта корректировка карты попросту не отражала действительности, указывая в качестве зоны действия российских миротворцев территории, контролируемые Азербайджаном. А во-вторых, входила в явный клинч с Трехсторонним заявлением от 10 ноября.

Была здесь, конечно, своя предыстория. Армения, напомним, заявила, что в лесах Ходжавендского района, в окрестностях сел Кохне Таглар и Чайлаггала, «заблудились» и «заплутали» армянские «зинворы», которые ну никак не могут выбраться к своим. Азербайджан, проявив гуманизм, создал условия для того, чтобы эти «заплутавшие зинворы» вышли к своим. Те, однако, выходить к своим отказались. Затем принялись строить «укрепления». Потом принялись устраивать теракты против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Когда уже появились убитые и раненые, Азербайджан был вынужден действовать по жесткому сценарию: проинформировав в установленном порядке российских миротворцев о сложности создавшейся ситуации, наша страна провела «антитеррористическую зачистку». После чего и появилась карта, вызвавшая в обществе вполне ожидаемую реакцию и вопросы.

На вопросы, впрочем, уже получен исчерпывающий ответ. 14 декабря российские миротворцы опубликовали «новую старую» карту — уже без «нововведений». «Язычок» исчез, все обозначения приведены в соответствие с Трехсторонним соглашением и реальной ситуацией «в поле», территории, непонятным образом «присоединенные» к зоне действия российских миротворцев, вновь обозначены как зона контроля официального Баку.

Здесь, наверное, можно было бы поставить точку. И подчеркнуть, что Азербайджан, проявив и политическую волю, и ответственность, и твердость, еще раз показал, что никому не позволит «перекраивать» и «переиначивать» подписанное 10 ноября Трехстороннее заявление, выходить за его рамки, в одностороннем порядке перерисовывать карты и нарушать договоренности. Наша страна вновь продемонстрировала, что умеет использовать для максимально эффективной защиты своих национальных интересов и силовые инструменты, и дипломатические средства.

Только вот есть здесь еще одна сторона вопроса — опасная и провокационная игра, которую затеяли власти Армении. И где этим самым скрывающимся в лесах террористам отводится далеко не последняя по важности роль. Прежде всего, с помощью таких групп Армения вполне может попытаться развязать против Азербайджана террористическую войну, особенно с учетом наличия и профессиональных кадров вроде того же Жирайра Сефиляна, и глубоких традиций политического террора в армянской среде. Но не только. Куда важнее, что с помощью такого рода группировок Армения решает и политические задачи. Поднятая в Армении истерия по поводу «событий в Гадруте», заседание парламента и Совбеза, алармистские заявления в СМИ — все это не просто «пиар по случаю». Армения таким образом пытается держать конфликт «в рабочем состоянии», тиражировать обвинения в адрес Азербайджана и еще вести политический торг, где уе в ход идут и «статус», и абсурдные требования территориальных уступок. Вспомним: «зинворы», скрывавшиеся в лесах Ходжавенда, никак не подходили под официальную версию насчет «заблудились», «заплутали» и «рацию потеряли». Они раздавали интервью, постили фотографии в соцсетях, тесно общались с бывшим «карабахским депутатом» Айком Ханумяном. А к открытому террору против Азербайджана перешли на редкость своевременно — синхронно с приездом в регион сопредседателей Минской группы. Той самой, восстановления переговоров в рамках которой истерично требовали в Ереване, лелея надежду, что таким образом можно будет возродить разговоры о «статусе Карабаха». И Никол Пашинян, премьер-министр Армении, принимая посредников, тут же выдал «домашнюю заготовку». Он не просто излагал армянские «хотелки»: статус Карабаха, «деоккупация территорий» и т.д., — но и обвинял Азербайджан в «нарушении Трехстороннего заявления». Словом, действовал по сценарию.

Только вот результаты для Армении могут оказаться куда хуже, чем разработанная Пашиняном военная операция в окрестностях Джебраила, в результате которой, если верить второму президенту Армении Роберту Кочаряну, был разбит армейский корпус и дислоцированный в Ханкенди полк. Прежде всего, Азербайджан, подчеркнем еще раз, показал, что не допустит перекройки Трехстороннего соглашения и очерченного им территориального баланса. Азербайджанские силовики хорошо умеют проводить антитеррористические операции. А юристы вполне справятся со своей задачей — подготовит все необходимое для обвинения Армении в политике государственного террора.

Так что «игра в войнушку» в лесах Ходжавенда закончится для Армении еще одной катастрофой. И военной, и политической, и правовой.

Нурани

Minval.az