Избранному президенту США Джозефу Байдену придется придерживаться иного подхода к России, нежели 44-му американскому лидеру Бараку Обаме, который относился к Москве пренебрежительно. Такое мнение бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России», — полагает Хилл, которая покинула Белый дом летом 2019 года. Она считалась одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа по РФ. «Но мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе», — добавила она.

Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатами на ключевые посты в его новой администрации многих бывших помощников Обамы. Сам Байден в администрации 44-го лидера США был вице-президентом.

Minval.az