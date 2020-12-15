Муниципальный совет Монторо провинции Авеллино, Муниципальный совет Гравина провинции Катания и Муниципальный совет Роккасикура провинции Изерния Италии приняли документы, осуждающие политику агрессии, этнической чистки и геноцида Армении против Азербайджана и выражающие солидарность с азербайджанским народом, в частности с членами семей жителей Гянджи, Бардинского и других районов, погибших и получивших ранения в результате военной агрессии Армении.

В документах отражено, что в результате проводимой Арменией политики агрессии и этнических чисток против Азербайджана 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, были оккупированы. В решении Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу «Чырагов и другие против Армении» также говорится, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана оккупированы Арменией, свыше миллиона азербайджанцев, проживающие на этих землях, стали беженцами и вынужденными переселенцами, против них были совершены военные преступления, а также Ходжалинский геноцид, отмечает «Тренд».

В документах подчеркивается, что, несмотря на усилия Азербайджана по успешному исходу переговоров и по установлению мира в регионе дипломатическими средствами при посредничестве Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30, переговоры были блокированы в результате деструктивной политики Армении, азербайджанский народ столкнулся с большой несправедливостью, более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не смогли вернуться в свои дома, посетить могилы членов своих семей.

В документах подчеркнуто, что в последние месяцы для подготовки к новой войне Армения целенаправленно увеличила импорт вооружения и военной техники, интенсивно расширила систему нанесения воздушных ударов, и, как следствие, 27 сентября начала новую военную агрессию против Азербайджана, преднамеренно нацелившись на гражданские объекты и мирных жителей, а также решительно осуждаются преднамеренные бомбардировки Гянджи и Барды, в результате чего погибли свыше 94 человек, ранения получили свыше 407 гражданских лиц.

Подчеркивается, что соответствующие резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, выражая поддержку суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана, признают Нагорный Карабах как его неотъемлемую часть, вооруженные силы Армении должны быть немедленно выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана и должно быть обеспечено право азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли. Отмечается, что заявление, подписанное 10 ноября Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом Российской Федерации, направлено именно на прекращение конфликта.

В документах также было подчеркнуто, что Италия официально и неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и в данном контексте приведена отсылка к подписанной в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале этого года «Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном».

Отметим, что ранее аналогичные документы были приняты городским советом итальянской Катании, муниципалитетами Оттавиано и Ливери в Неаполе, муниципалитетами Санта-Мария-а-Вико, Драгони, Галуччо и Презенцано в провинции Казерта и муниципалитетами Сепино и Сан-Джулиано-дель-Саннио в провинции Кампобассо, муниципальным советом Корбетта итальянского города Милан. Также Комиссия по международным отношениям Палаты депутатов Италии приняла резолюцию, призывающую выполнить пункты совместного Заявления, подписанного Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

Minval.az