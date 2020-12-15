Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного из предприятий Азербайджана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято после того, как азербайджанская сторона направила Москве результаты мониторинговых мероприятий.

— Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе, — пояснили в ведомстве.

Вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам Азербайджана находится в стадии рассмотрения.

Minval.az