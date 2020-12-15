Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев во вторник провел встречу с послом США в Баку Ли Литценбергером, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В ходе встречи посол США отметил, что официальный Вашингтон признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана и надеется, что в будущем в регионе установятся мир и стабильность. Он подчеркнул, что правительство США готово участвовать в восстановлении освобожденных территорий и реставрации материального и культурного наследия, поддерживая международные гуманитарные организации», — говорится в заявлении ведомства.

Minval.az