Представители Ирана и «пятерки» международных посредников (Франция, Германия, Великобритания, Россия, Китай) обсудят в среду на виртуальной встрече Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подготовку к министерскому заседанию.

Оно может пройти до конца 2020 года также в виртуальном режиме. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Комиссия в онлайн-формате начнет подготовку к министерскому заседанию, которое в настоящее время планируется до конца года», — отметил источник. Как предполагается, из-за коронавирусных ограничений в мире заседание министров также планируется провести в онлайн-режиме, добавил источник.

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