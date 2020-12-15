Вандалы разбили стекла окон мечети Айя-Софья в Амстердаме.

Как сообщил глава общины мечети Айя-Софья Гази Джырык, инцидент произошел в ночь на вторник.

По его словам, злоумышленник воспользовался темным временем суток. При этом он прикрывал лицо, чтобы скрыть личность.

Джырык отметил, что руководство мечети подало жалобу в полицию, а в качестве свидетельства будут использованы и данные с камер видеонаблюдения.

По его словам, это не первый случай нападения на мечети Федерации. «Ситуация вызывает обеспокоенность. Обратились к муниципалитету Амстердама с просьбой усилить безопасность в районе мечети»,- сказал глава общины.

Minval.az