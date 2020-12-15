НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, поскольку он не отражает современные условия международной безопасности, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. В связи с приближением вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия мы вновь коллективно напоминаем, что выступаем против этого договора, так как он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения», — указывается в документе.

В конце октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники «ядерного клуба» — страны, обладающие ядерным оружием, — не подписала договор.

Minval.az