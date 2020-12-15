После подписания совместного заявления лидеров трех стран, в ряде лесных массивов Ходжавендского района Азербайджана продолжили скрываться разрозненные группы армянских боевиков. Вопреки политической воли руководства Азербайджана, России и Армении, высказываемому ими общему настрою на решение оставшихся проблем в мирной и конструктивной атмосфере, в Ханкенди все еще остаются силы, которые заинтересованы в нагнетании обстановки. Как же иначе армянские боевики могут более месяца оставаться в лесах, если их не подпитывают со стороны.

Это вполне предсказуемо, когда такие военные преступники еще со времен первой карабахской войны как Виталий Баласанян не предстали перед правосудием, свободно функционируют в Ханкенди, злоупотребляя ситуацией созданной для возвращения мирного армянского населения под гарантии российских миротворцев. Следует напомнить, что даже те территории, куда, согласно трехстороннему заявлению, не были введены азербайджанские войска, в частности город Ханкенди, являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, куда распространяется ее суверенитет. Хотелось бы, чтобы нахождению там военных преступников был положен конец, поскольку такие элементы, усиленно работают на подрыв доверия азербайджанского общества к миротворческой миссии.

В отношении Виталия Баласаняна у азербайджанских правоохранительных органов накопилось очень много вопросов. В частности, он проходит по ряду эпизодов Ходжалинского геноцида мирного населения, и некоторых других военных преступлений в период начала 90-х годов. Срока давности такие преступления не имеют. Все время, пока азербайджанские территории находились под оккупацией, дело в отношении Баласаняна продолжало вестись, в нём накоплено и оформлено достаточно сведений, однозначно доказывающих, что приказ о расстреле мирного населения Ходжалы был отдан именно им. В 90-е годы Виталий Баласанян руководил операциями армянских боевиков на направлениях, включавших Ходжалы и Агдам. Оккупировав Ходжалы, армяне сначала предоставили мирным гражданам коридор, однако, когда они начали свое движение по нему, лично Виталий Баласанян отдал приказ подконтрольному ему отряду открыть огонь на поражение.

Как один из наиболее жестоких военных преступников Виталий Баласанян принимал участие и в других событиях, которые составляют различные эпизоды уголовного дела в его отношении. Они также включают жестокую расправу над взятыми в заложники азербайджанцами, в материалах имеются соответствующие доказательства, что процессом руководил лично Баласанян. С такими материалами Виталию Баласаняну не отвертеться от уголовной ответственности, и он сам об этом догадывается. Вряд ли с таким грузом обвинений Виталию Баласаняну поможет даже его покровитель Роберт Кочарян.

Не удастся ему и спрятаться под личиной армянского патриота, поскольку во второй карабахской войне он также не отличился особым рвением. Его попытки сделать имя на отряде боевиков засевшими в лесах Ходжавенда, которым он оказывал поддержку, обрек на фиаско его бывший партнёр Айк Ханумян, который лично находился с отрядом и поэтому более удачно приписал себе деятельность отряда. Впрочем, азербайджанская сторона уже выбила кучку боевиков из их укрытий. Не до конца ясно лишь одно: зачем Араику Арутюняну понадобилось вытаскивать на свет такого запачканного человека, к тому же, всегда имевшего амбиции на лидерство. Кто надавил на Араика и заставил его вновь актуализировать Баласаняна? Вот в чем вопрос.

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