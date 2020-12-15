В ходе раскопок на севере Китая обнаружено 120 гробниц, принадлежащих древним гуннам. Агентство Синьхуа сообщает, что археологи обнаружили во Внутренней Монголии на севере Китая кластер из 120 гробниц.

Археологи раскопали восемь гробниц и обнаружили в них деревянные гробы, человеческие кости, железные ножи, керамику, лакированные изделия и жертвенных животных.

В одной из гробниц найдено 83 железных цветка в форме чашечки.

На железных украшениях имеются также следы шелковой ткани, указывающие на то, что когда-то деревянный гроб был обернут шелком, отметил археолог из Исследовательского института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии Сун Годун.

По словам Суна, комплекс гробниц может служить важным ориентиром для археологических исследований тюркского народа гуннов.

Гунны появились в конце III века до нашей эры и оказали огромное влияние на китайскую и мировую историю.

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