Санкции США, введенные против Анкары за закупку российских систем ЗРК С-400, не скажутся на оборонпроме Турции.

Об этом написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности»,- отметил Демир.

Он также заверил, что Турция привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Minval.az