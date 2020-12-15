В Соединенных Штатах уверены, что для Турции, исходя из стратегических интересов, важнее отношения с Западом и НАТО, чем с Россией, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, передает «Интерфакс».

«Мы работаем с нашими турецкими партнерами над укреплением отношений с Соединенными Штатами и помогаем Турции понять, что для ее интересов важнее отношения с западными партнерами, а не отношения, которые она развивает с Москвой, конечно, в сфере обороны и безопасности», — сказал чиновник журналистам в ходе онлайн брифинга.

Он отметил, что «стратегические интересы Турции должны заключаться в построении наилучшего, максимально возможно прочного партнерства с союзниками по НАТО».

По словам чиновника, в Вашингтоне «высоко ценят вклад Турции в НАТО», в частности, в миссиях в Афганистане и Косово. «Но приобретение системы С-400, как мы ясно дали понять Анкаре, в корне противоречит ее обязательствам как союзника по НАТО», — подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

«Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400», — говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

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