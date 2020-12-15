Решение о введении санкций в отношении Турции в связи с закупкой ЗРК С-400 — бессмысленно и не возымеет желаемого результата.

Об этом написал в Twitter глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Алтун отметил, что шаги Вашингтона в отношении Анкары противоречат и духу сотрудничества двух стран.

«Приверженность Турции вопросам национального суверенитета непоколебима. Никакие санкции не смогут сказаться на позициях Анкары»,- подчеркнул представитель администрации турецкого лидера.

Алтун подчеркнул, что политика Турции направлена не на нагнетание напряженности с какой-либо страной, а на обеспечение национальной безопасности, вклад в региональную и глобальную стабильность.

В Анкаре ожидают, что США, как союзник Турции по НАТО, вместо языка давления и санкций поддержит усилия Анкары по борьбе с террористическими организациями и пресечение политики третьих стран, стремящихся к наживе в регионе, написал далее представитель администрации президента Турции.

По его словам, значимость стратегического партнерства между Турцией и США слишком высока, чтобы жертвовать им в угоду краткосрочных политических интересов и планов антитурецкого лобби.

В Анкаре продолжают надеяться, что Вашингтон в кратчайшие сроки исправит эту вопиющую ошибку, написал Алтун.

США в понедельник, 14 декабря ввели санкции в отношении Турции из-за контракта с Россией на закупку ЗРК С-400.

Как сообщили в Минфине США, в список санкций внесены Управление оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и трое сотрудников — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит.

Minval.az