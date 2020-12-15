Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции призывает власти страны как можно скорее активировать зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, из-за приобретения которых накануне Вашингтон ввел санкции против Анкары, передает ТАСС.

«Приобретение С-400, которые стали причиной санкций США, является суверенным решением Турции, по этой причине мы не принимаем этот шаг, — написал во вторник на своей странице в Twitter депутат НРП Унал Чевикёз. — То, что нужно сейчас сделать, — это как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено $2,5 млрд».

Minval.az