МИД Азербайджана отреагировал на введение США санкций против Турции из-за покупки Анкарой систем ПВО С-400. В заявлении ведомства говорится:

Мы осуждаем решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции из-за закупки систем ПВО С-400 и рассматриваем этот шаг против Турции как применение двойных стандартов. Очень жаль, что союзники США не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии.

Как всегда, Азербайджан поддерживает Турцию и поддерживает ее позицию, основанную на международном праве и справедливости.

Мы призываем принять срочные меры для решения этого вопроса, в том числе национальной безопасности Турции, путем диалога.

Minval.az