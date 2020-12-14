Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех», сообщила Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «все на всех» и 14 декабря начался данный процесс.

Азербайджанская сторона продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и телами погибших, руководствуясь принципами гуманизма», — говорится в сообщении комиссии.

Minval.az