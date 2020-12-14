Британская компания BP оказала Азербайджану финансовую помощь в размере $3 млн на устранение последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом говорится в сообщении компании.

«За январь-сентябрь 2020 года BP инвестировала более $4,1 млн в различные социальные проекты в Азербайджана. Эта сумма включает $3 млн также поддержку компанией ответных мер страны на ситуацию в связи с пандемией COVID-19», — говорится в информации.

По данным BP, эти средства были направлены на покупку и доставку в Азербайджан диагностических, биохимических и ПЦР-лабораторий для диагностики и лечения COVID-19, их установку в «Yeni Klinika», а также на закупку 100 тыс. комплектов ПЦР-тестов на коронавирус и всех прочих необходимых лабораторных расходных материалов и реагентов, на закупку и доставку в страну трех изоляционных капсул для эвакуации особо опасных инфекционных больных.

«Цель этой поддержки — помочь расширить возможности для эффективной диагностики и лечения случаев COVID-19 в Азербайджане, усиления услуг здравоохранения страны в целом. Кроме того, сотрудники BP в Азербайджане пожертвовали на эти же цели более 100 тыс. манатов, а компания BP Turkey пожертвовала смазочные материалы Castrol на сумму 10 тыс. для машин скорой помощи «TƏBİB», — подчеркивается в информации.

Minval.az