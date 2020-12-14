Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте 4 военнослужащих за совершение преступлений в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, было установлено, что военнослужащие Рашад Алиев и Гардашхан Абышов подозреваются в совершении актов глумления над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме этого, они подозреваются в съемках этого на телефон и распространение в соцсетях.

Кроме этого, у следствия имеется достаточно оснований подозревать военнослужащих Арзу Гусейнова и Умуда Агаева в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района, а также в съемках этих актов вандализма и распространения видео в соцсетях.

«Все четверо военнослужащих арестованы», — подчеркивает ведомство.

Minval.az