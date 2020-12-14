«После того, как Армения как проигравшая сторона была вынуждена подписать капитуляцию, по согласию обеих сторон Россия прибыла в Нагорный Карабах и начала функционировать в качестве миротворца. Более того, дала полную гарантию, что армянская сторона будет соблюдать условия заявления. Однако представление российскими миротворцами новой карты, нарушающей границы, предусмотренные в заявлении, представление наших исконных и древних земель под другим названием, манипуляции с картой совершенно не понятны».

Об этом на своей странице в facebook написал вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, передает Репорт.

Он отметил, что миротворческая деятельность отражена в международном праве, и ни в коем случае не может выходить за рамки задач и обязанностей, возложенных на миротворцев: «Карта, подготовленная российскими миротворцами, не имеет никакой правовой, политической базы, более того они не имеют полномочий на подготовку такой карты. Это в первую очередь нарушение признанной международным правом территориальной целостности Азербайджана, а также напрямую противоречит условиям заявления от 10 ноября 2020 года. По этой причине они должны немедленно устранить недочет в распространенных картах, и так размещение России в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе не однозначно воспринято нашим обществом».

«Видимо, демонстрация всему миру на параде Победы уничтоженной, выведенной из строя техники, переданной Армении Россией, большее укрепление азербайджано-турецких отношений серьезно беспокоит определенные силы в России. Пусть не забывают, что резолюции, которые оставались на бумаге почти 30 лет, наша славная армия под командованием победоносного Верховного Главнокомандующего исполнила всего за 44 дня. Сегодня наша страна является одним из самых сильных государств не только в регионе, но и в мире. Пусть будут уверены, что в результате очередной такой ошибки, а также любой провокации, которую совершат Армения и ее покровители, признавшая вассальность Армения понесет еще больше потерь», — подчеркнул А.Алиев.

Minval.az