В Гюмри проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Один из участников акции, в частности, заявил:

«Мы требуем, чтобы предатель Никол ушел, потому что загнувшийся лидер не может вести переговоры с лидером Азербайджана, который в каждодневном режиме унижает его по телевидению, а мы на это никак не отвечаем. Руководитель-предатель не может защитить ни Карабах, ни Армению. Должен прийти новый переговорщик, который сможет вести переговоры как с Азербайджаном, так и с Россией», — цитирует его news.am.

Minval.az