13 декабря 2020 года около 17.00 военнослужащий Н-ской воинской части Минобороны, а также жители Агдамского района Ахмедов Тогрул Вилая оглу (1984 г.р.) и Мамедов Эльчин Ганбой оглу (1990 г.р.) попали на мину на территории села Шахбулаг Агдамского района.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Сообщается, что Э.Мамедов погиб, Т.Ахмедов получил травмы тяжелой степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

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