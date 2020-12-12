Я часто слышал от вас и вашего руководства, а также ваших высокопоставленных официальных лиц, что конфликт не имеет военного решения. Я же говорил: Есть! История показала, что я был прав. Было!

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Сопредседатели Минской группы неоднократно совершали визиты на оккупированные территории и становились свидетелями военных преступлений армянского режима. Они были свидетелями полного разрушения наших городов. Речь идет не только об Агдаме и Физули, в таком же состоянии находится и Джебраил. В Кельбаджаре и Лачине они использовали некоторые дома только для заселения. В Губадлы и Зангилане они планировали разместить сирийских армян и использовали их в качестве наемников. У нас есть бесчисленное количество фактов использования армянами наемников. Я уже сказал, кем на самом деле являются находящиеся там жители, и не хочу это повторять. Но у нас на руках есть паспорта. В наших тюрьмах находятся иностранцы. Словом, все это вызывает большие вопросы. Почему несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, постановления ОБСЕ, других международных организаций, конфликт не был урегулирован на протяжении стольких лет? Три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли использовать свои возможности, потенциал, чтобы армяне были вынуждены уйти. Даже с некоторых территорий не смогли их вывести. Не смогли или не захотели? Этот вопрос остается открытым. Но сейчас это уже не имеет значения. Конфликт решен. Азербайджан сделал это военно-политическими средствами. Я часто слышал от вас и вашего руководства, а также ваших высокопоставленных официальных лиц, что конфликт не имеет военного решения. Я же говорил: Есть! История показала, что я был прав. Было! Думаю, что те, кто говорил «военного варианта нет», теперь и сами понимают, что он был, потому что они просто-напросто хотели сохранить сложившуюся ситуацию такой, как есть»,- сказал глава государства.

Minval.az