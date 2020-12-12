«В многочисленных интервью международным медиа во время войны я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Наша война с оккупантами, преступниками, захватившими нашу территорию. Армяне же могут жить в условиях безопасности и достойно, как живут сегодня в различных регионах нашей страны. Под нашим управлением улучшится и их благосостояние. После войны мы видим состояние сел, в которых раньше жили армяне. Там царила нищета. Люди жили там в неимоверных условиях. В чем же была цель этой оккупации? Почему армяне на протяжении многих лет содержали там представителей своего народа как рабов?».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Не знаю, видели вы или нет, в первые дни войны, когда Азербайджанская армия захватила окопы армянской армии, то стала свидетелем того, что некоторые из уничтоженных оккупантов прикованы друг к другу цепями. Это были шокирующие видео. То есть, они вынуждали людей стоять в окопах. Таким образом они останавливали тех, кто пытался бежать, покинуть позиции. Во время войны у них были специальные группы, которые, находясь в тылу армянских войск, убивали пытавшихся бежать представителей своей же нации. Такое случалось часто. Они — военные преступники. Обстрел Гянджи баллистической ракетой, обстрел Барды и Тертера кассетными и фосфорными бомбами, незаконное заселение оккупированных территорий – все это военные преступления, и они гордились этим. Саргсян и Кочарян – военные преступники. Как я сказал в своем выступлении перед разрушенной агдамской мечетью, мы нанесли поражение Саргсяну и Кочаряну. Они пытаются свалить ответственность на Пашиняна. Но я сказал, что Пашинян никто. Это случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргсяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть, нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна. Именно они создавали эту армию на протяжении 30 лет. Таким образом, эти военные преступления в настоящее время документируются. Мы уже приступили к юридическим процедурам в связи с действиями, совершенными против наших городов. Мы пригласили наших международных партнеров, чтобы был проведен соответствующий анализ ущерба, нанесенного нашему гражданскому населению, инфраструктуре, религиозным и культурным памятникам. Все будет задокументировано, и мы предпримем необходимые шаги в соответствии с данными условиями. Незаконное заселение – военное преступление. Минская группа официально дважды организовывала миссии на оккупированные территории – в первом случае она называлась миссией по изучению фактов, а во втором – миссией по оценке ситуации на месте. Анжи Каспшику хорошо известно об этом. Он был одним из ветеранов данного процесса, тоже находился там», — сказал президент.

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