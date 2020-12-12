«В течение 44 дней мы освободили от оккупации значительную часть захваченных территорий, более 300 городов, поселков и сел, в том числе исторический азербайджанский город Шуша».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В течение 44 дней мы освободили от оккупации значительную часть захваченных территорий, более 300 городов, поселков и сел, в том числе исторический азербайджанский город Шуша. Мы показали кто есть кто. В ходе поездки на освобождённые от оккупации территории я увидел, в какое состояние они привели наши земли. У меня была информация об этом, и я также был знаком с материалами в интернете, связанными с этим. В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, все сравняли с землей. Не нашлось ни одного здания, на которое мы могли бы водрузить наш флаг. В Агдаме же единственное не полностью разрушенное строение – это здание мечети. Выяснилось, что они сохранили здание мечети в Агдаме для измерения расстояния. В случае перехода азербайджанской армии в наступление они таким образом должны были измерять расстояние, то есть, мечеть использовалась как точка опоры. Однако мы не перешли в контрнаступление из Агдама, а продвинулись с неожиданного для них направления. Мы вошли в Агдам без единого выстрела», — сказал Ильхам Алиев.

Minval.az